EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Барселона – Вильярреал прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Барселона – Вильярреал прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Барселона - Вильярреал прогноз
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 27 янв 2024, 12:30 Барселона - Вильярреал
-
- : -
Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Вильярреал Вильярреал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.57
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Барселона – Вильярреал прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Барселона

Каталонцы в этом сезоне выглядят тяжело, не зря слухи об увольнении Хави с поста главного тренера только усиливаются. Барса только третья в Примере, отставание от Реала составляет целых 7 очков, до первой Жироны 8 баллов, но тут конкурент провел на матч больше. В последнем туре каталонцы дожали в гостях Бетис – 4:2, забив два мяча в концовке. На днях команда вылетела из Кубка Испании, уступив на выезде в четвертьфинале Атлетик Бильбао 2:4, судьба встречи была решена в овертайме.

Вильярреал

«Желтая субмарина» завоевала немало сердец своим стилем игры, но сейчас этого почерка нет. Команда занимает только 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. В последнем туре Вильярреал заслужила победу дома против Мальорки, но вот дожать соперника не удалось, так как островитяне сравняли счет уже в компенсированное время – 1:1. Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот период удалось набрать один балл.

История очных противостояний

Матчи этих команд часто проходят в увлекательной борьбе, чего стоит только битва первого круга, в которой Барселона одержала выездную победу со счетом 4:3.

Барселона – Вильярреал Прогноз

Хозяева котируются фаворитами этой пары, однако, коэффициент на их успех постепенно растет. Вильярреал даже при таких раскладах представляет серьезную опасность. Матч наверняка пройдет при перевесе Барселоны, хотя многое будет зависеть от реализации моментов. Перспективной мы считаем ставку на обмен забитыми мячами, Вильярреал много пропускает, а Барса не является эталоном надежности в обороне.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.57
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ФК Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерз прогноз А-лига Австралия 27 янв 2024, 01:00 Вестерн Юнайтед — Сидней Уондерерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года ФК Вестерн Юнайтед Коэф.: 1.66 Вестерн Сидней Уондерерз Рекомендуем Лайнбет
Чжэн Циньвэнь - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 27 янв 2024, 03:30 Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Коэф.: 1.61 Сделать ставку 1xBet
Ипсвич Таун - Мейдстоун прогноз Кубок Англии 27 янв 2024, 07:30 Ипсвич – Мейдстон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Ипсвич Таун Коэф.: 1.8 Мейдстоун Сделать ставку MelBet
Аталанта - Удинезе прогноз Серия А Италия 27 янв 2024, 09:00 Аталанта – Удинезе прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Аталанта Коэф.: 1.9 Удинезе Рекомендуем MelBet
Аугсбург - Бавария прогноз Бундеслига Германия 27 янв 2024, 09:30 Аугсбург – Бавария прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Аугсбург Коэф.: 1.62 Бавария Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:19 Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Новости футбола Сегодня, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 16:59 Клопп покидает Ливерпуль, Филлипс перешел в Вест Хэм. Трансферный дайджест за 26 января Новости футбола Сегодня, 16:39 Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка Новости футбола Сегодня, 16:30 В Бельгии будет переигран матч из-за ошибки арбитра Новости футбола Сегодня, 15:55 Новые агенты игрока Баварии хотят, чтобы футболист побыстрее начал переговоры с клубом Новости футбола Сегодня, 15:38 Очередная потеря. Защитник Челси получил повреждение перед матчем Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 15:11 Президент Наполи хочет видеть нападающего клуба в Реале Новости бокса Сегодня, 14:46 Хирн планирует организовать бой между Эстрадой и Родригесом Новости футбола Сегодня, 14:37 Все трансферы Ла Лиги: зима 2024
Прогнозы на спорт
Футбол 27 янв 2024 Вестерн Юнайтед — Сидней Уондерерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Теннис 27 янв 2024 Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Ипсвич – Мейдстон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Аталанта – Удинезе прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Аугсбург – Бавария прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Лестер – Бирмингем прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Лидс – Плимут прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Эвертон – Лутон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Лас-Пальмас – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года