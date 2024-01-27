Барселона – Вильярреал прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Барселона – Вильярреал прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Барселона

Каталонцы в этом сезоне выглядят тяжело, не зря слухи об увольнении Хави с поста главного тренера только усиливаются. Барса только третья в Примере, отставание от Реала составляет целых 7 очков, до первой Жироны 8 баллов, но тут конкурент провел на матч больше. В последнем туре каталонцы дожали в гостях Бетис – 4:2, забив два мяча в концовке. На днях команда вылетела из Кубка Испании, уступив на выезде в четвертьфинале Атлетик Бильбао 2:4, судьба встречи была решена в овертайме.

Вильярреал

«Желтая субмарина» завоевала немало сердец своим стилем игры, но сейчас этого почерка нет. Команда занимает только 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. В последнем туре Вильярреал заслужила победу дома против Мальорки, но вот дожать соперника не удалось, так как островитяне сравняли счет уже в компенсированное время – 1:1. Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот период удалось набрать один балл.

История очных противостояний

Матчи этих команд часто проходят в увлекательной борьбе, чего стоит только битва первого круга, в которой Барселона одержала выездную победу со счетом 4:3.

Барселона – Вильярреал Прогноз

Хозяева котируются фаворитами этой пары, однако, коэффициент на их успех постепенно растет. Вильярреал даже при таких раскладах представляет серьезную опасность. Матч наверняка пройдет при перевесе Барселоны, хотя многое будет зависеть от реализации моментов. Перспективной мы считаем ставку на обмен забитыми мячами, Вильярреал много пропускает, а Барса не является эталоном надежности в обороне.

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