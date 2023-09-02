Зинченко назвал сильнейших игроков АПЛ

Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко назвал Томаса Парти самым недооцененным игроком в английской Премьер-лиге.

По словам украинского футболиста, несмотря на то, что Каземиро из Манчестер Юнайтед, безусловно, является игроком мирового класса, Парти заслуживает больше признания.

Он также поделился своим мнением о лучшем опорном полузащитнике, с которым ему приходилось играть. Зинченко назвал Фернандинью, Парти и Родри кандидатами на этот титул. При этом он отметил, что Фернандиньо был для него как старший брат в академии "Шахтера", а Родри идеально вписывается в систему "Манчестер Сити" и является ключевым игроком для команды.

Зинченко также отметил, что позиция опорного полузащитника является самой трудной для игры, и Родри отлично справляется с этой ролью. Он добавил, что если убрать Родри из состава "Сити", это уже будет совсем другая команда.

Напомним, что Зинченко покинул Манчестер Сити в 2022 году, когда перебрался в лондонский клуб. В первом сезоне с “канонирами" он стал серебряным призером АПЛ.