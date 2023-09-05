Журналист пригласил игрока Манчестер Юнайтед обсудить скандал с тренером клуба

Британский журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо обсудить его конфликт с тренером клуба, сообщил он в своем Твиттере.

Вот что он написал в своем сообщении:

"Привет, Джейдон, приходи на “Пирс Морган без цензуры”, и я вытащу тебя из этого кошмара".

Напомним, что между вингером Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо и тренером Эриком тен Хагом произошел конфликт после матча с Арсеналом. Тренеру не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Мэджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. Тен Хаг считает, что клуб сделал все возможное, чтобы Санчо было комфортно на Олд Трафорд, однако игрок не оценил это и выявил не серьезный подход на тренировках. Санчо после матча заявил, что его не включили в состав умышленно и просто сделали козлом-отпущением.

Клуб в этой ситуации принял сторону менеджера и отметил, что им больше нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова все Санчо, произнесенные после игры. Кроме того, ни менеджер, ни клуб не хотят комментировать слова футболиста, написанные им в Твиттере.

Напомним, что Арсенал обыграл Манчестер Юнайтед на последних минутах.