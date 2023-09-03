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Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах

Новости футбола Сегодня, 13:34
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Фото: https://twitter.com/Arsenal

В воскресенье, 3 сентября, прошел центральный поединок четвертого тура АПЛ. На стадионе Эмирейтс Арсенал встретился с Манчестером Юнайтед.

В первом тайме Арсенал контролировал ситуацию и прошел поединок, но довольно неожиданно на 27-й минуте Юнайтед забил гол после контратаки. Маркус Решфорд отличился забитым мячом и вывел "дьяволов" вперед. Вот только ненадолго. Уже через одну минуту Арсенал организовал красивую комбинацию и Мартин Эдегор сравнял счет. На перерыв команды ушли из-за ничейного результата.

Во второй половине матча Арсенал продолжал контролировать игру и находить свой момент. Однако Манчестер Юнайтед достаточно надежно оборонялся и даже смог забить гол на 88-й минуте, который был отменен из-за офсайда. А вот гол Деклана Райса на 90+6 минуте уже никто не смог отменить. Третий гол забил Габриэль Жезус, поймав МЮ на контратаке. Своим голом англичанин приносит победу Арсеналу в центральном поединке четвертого тура. Лондонцы одерживают третью победу и набирают 10 очков, больше только в Манчестер Сити (12).

АПЛ. Четвертый тур

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Голы: 0:1 - 27 Решфорд, 1:1 - 28 Эдегор, 2:1 - 90+6 Райс, 3:1 - 90+11 Жезус

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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