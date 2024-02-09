Замена Луису Суаресу. Экс-форвард Челси и Атлетико подписал контракт с Гремио
Гремио официально объявил о подписании контракта с опытным испанским нападающим Диего Костой. Он перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Контракт Диего Косты с Гремио рассчитан на 1 год без опции продления на еще один сезон.
В Гремио Коста должен стать заменой легендарному Луису Суаресу, который покинул клуб после завершения минувшего сезона. Напомним, после этого уругваец подписал контракт с Интером Майами, где также выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Последним клубом Диего Косты стал Ботафого, который он покинул в январе. В 13 матчах минувшого сезона бразильской Серии А он забил 3 гола.
В Европе 35-летний нападающий известен по выступлениям за Челси, Атлетико, Вальядолид и Вулверхэмптон. Ранее он также играл за Атлетико Минейро.
По итогам минувшего чемпионата Бразилии Гремио занял второе место.