Замена Луису Суаресу. Экс-форвард Челси и Атлетико подписал контракт с Гремио

Гремио официально объявил о подписании контракта с опытным испанским нападающим Диего Костой. Он перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Контракт Диего Косты с Гремио рассчитан на 1 год без опции продления на еще один сезон.

#ReforçoTricolor NA ÁREA ⚽️🇪🇸 Ele é espanhol, mas tem sangue brasileiro e títulos por onde passou! Diego Costa chega para fortalecer o ataque do Imortal. Multicampeão na Europa, já vestiu a amarelinha, a roja e agora defenderá o manto Tricolor. Bem-vindo!https://t.co/Tw1sNey6qO pic.twitter.com/8HtqriLgZu — Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2024

В Гремио Коста должен стать заменой легендарному Луису Суаресу, который покинул клуб после завершения минувшего сезона. Напомним, после этого уругваец подписал контракт с Интером Майами, где также выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Последним клубом Диего Косты стал Ботафого, который он покинул в январе. В 13 матчах минувшого сезона бразильской Серии А он забил 3 гола.

В Европе 35-летний нападающий известен по выступлениям за Челси, Атлетико, Вальядолид и Вулверхэмптон. Ранее он также играл за Атлетико Минейро.

По итогам минувшего чемпионата Бразилии Гремио занял второе место.