За ПСЖ забил 16-летний футболист

Французский хавбек ПСЖ Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым автором гола в истории выступлений своего клуба в чемпионате Франции.

Вчера парижане обыграли “Монпелье” (3:1), а 16-летний француз забил третий мяч своей команды уже в компенсированное арбитром время.

Таким образом, он отметился в воротах соперника в официальном матче в возрасте 16 лет и 330 дней.

Отметим, что это был 9 матч юного футболиста за парижан в этом сезоне.