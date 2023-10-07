Ювентус сильнее Торино, а Милик забивает во втором матче кряду

Сегодня состоялся матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором в туринском дерби Ювентус принимал Торино.

Фаворитом считались подопечные Макса Аллегри, но в первом тайме обе команды действовали осторожно. Помимо незасчитанного из-за офсайда гола Мойзе Кина отметить особо нечего. Команды пошли на перерыв при равном счете с минимумом голевых моментов.

Второй тайм начался куда интереснее. На 47-й минуте Федерико Гатти открыл счет, а спустя еще 15 минут хозяева удвоили преимущество. Аркадиуш Милик, который появился на поле после перерыва, головой замкнул навес с углового — 2:0. После этого Юве уверенно довел матч до победы, не позволив Торино отыграть хотя бы один гол.

Ювентус — Торино — 2:0

Голы: 1:0 — Гатти 47, 2:0 — Милик 62.

Благодаря этой победе Ювентус поднимается на третью строчку в таблице Серии А. Торино пока остается 12-м.