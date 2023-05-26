"Ювентус" рассматривает трех тренеров на замену Аллегри

“Ювентус” рассматривает кандидатуры трех наставников на тот случай, если главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду, сообщает Goal.

По сведениям источника, туринский клуб проявляет интерес к Игору Тудору ("Марсель"), Сержиу Консейсау ("Порту") и Тьяго Мотте ("Болонья").

Напомним, что несколько дней назад “Ювентус” был лишен 10 очков в наказание за финансовые махинации. В связи с этим клуб из Турина опустился на седьмое место в Серии А и теперь может не попасть в еврокубки.

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