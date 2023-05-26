Полузащитник команды "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону".

При этом испанский футболист признал, что это может состояться не в ближайшее время.

Также он выразил надежду, что Хави останется тренером команды на многие годы.

На прошлой неделе "Виссел Кобе" объявил, что 39-летний Иньеста покинет команду после пяти сезонов.