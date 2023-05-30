"Ювентус" может купить вингера "Челси"
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Кристиана Пулишича/Автор неизвестен
Туринский “Ювентус” проявляет интерес к вингеру лондонского “Челси” и сборной США Кристиану Пулишичу, сообщает ESPN.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” готовы продать игрока, но хотят получить за него 20 миллионов евро. “Юве” согласен заплатить данную сумму, но американцу придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает девять миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 24-летний Пулишич провел за “Челси” 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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