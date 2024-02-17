Я не волшебник. Постекоглу прокомментировал болезненное поражение Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу прокомментировал неудачу лондонской команды в матче с Вулверхэмптоном (1:2) в 25-м туре Премьер-лиги.

Шпоры отыгрались в начале второй половины игры, но пропустили еще раз от Жуана Гомеса и сложили оружие в домашнем поединке.

«Я не волшебник, я всего лишь футбольный менеджер. Мы пытаемся стать как можно лучшей командой и прогрессировать в этом сезоне, чтобы построить что-то стоящее. Сегодняшнее поражение ничего не меняет, мы продолжаем двигаться дальше», - сказал Постекоглу.

За 13 туров до окончания чемпионата Тоттенхем отстает от первой позиции уже 10 очков. Отставание команды из Северного Лондона от зоны Лиги чемпионов составляет два балла.

Следующий матч команда Постекоглу сыграет 2 марта против Кристал Пэлас. Поединок с Челси, который должен был пройти 23 февраля, был перенесен на более поздний срок.