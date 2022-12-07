"Возвращайся домой". Сестра Роналду попросила Криштиану покинуть ЧМ-2022

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, подвергла критике решение главного тренера Фернанду Сантуша не выпустить ее брата в основном составе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

"Португалия победила. Слава Богу. Засияли новые таланты. Удивительно. Сможем ли мы выиграть чемпионат мира? Да, я уверена! Болельщики на стадионе скандировали имя Роналду. Это было не потому, что Португалия побеждала... И вовсе не об этом я говорю. Мир смотрел... Интересно, почему так произошло??? Я рада, что Португалия победила… (Я столько раз видела, как Португалия побеждала).

Но даже это не отменяет мелочности значительной части португальского народа. И это неправильно, потому что они продолжают проклинать, высказывать обиды и неблагодарность. Мне грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране… Очень грустно.

И Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЭТОГО.

Я очень хочу, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли его обнять и сказать, что все хорошо, напомнить ему о том, чего он добился и откуда он поднялся. Я очень хотела, чтобы он больше там не играл. Мы достаточно натерпелись (они никогда не узнают, насколько сильно).

Приходи в свой дом. Туда, где понимают тебя, где обнимут тебя. Как всегда было. Туда, где тебя благодарят. Спасибо, Роналду. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо,

спасибо.

Я так хочу… Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо", - написала Авейру в своем инстаграме.

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