На чемпионате мира 2022 в Катаре установлен рекорд результативности

На чемпионате мира 2022 в Катаре установили новый рекорд результативности.

Как пишет источник, за восемь матчей 1/8 финала команды забили 28 голов.

Таким образом, на данной стадии было забито наибольшее количество голов с 1986 года, когда в принципе появился раунд 1/8 финала.

Самым крупным результатом стал счет в матче Португалия - Швейцария. Игра завершилась со счетом 6:1.