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"Вильярреал" добился гостевой победы в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 15:57
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на выезде обыграл “Альмерию” со счетом 2:0.

Победу “подводникам” принесли голы Жерара Морено и Хосе Луиса Моралеса.

“Вильярреал”, набрав 37 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 25 очками осталась на 17-й позиции.

“Альмерия” – “Вильярреал” - 0:2 (0:0)
Голы: Морено, 76 - 0:1, Моралес, 88 - 0:2

“Альмерия”: Фернандо (Мариньо, 46), Чуми, Эли, Бабич, Акьеме (Сентельес, 46), де ла Ос (Лазаро, 79), Робертоне, Баптистао, Суарес (Рамазани, 70), Туре, Эмбарба (Саму Кошта, 46).

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 79), Парехо, Алекс Баэна (Ло Чельсо, 89), Терратс (Капу, 69), Чуквуэзе (Мохика, 89), Пино (Жерар Морено, 69), Моралес.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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