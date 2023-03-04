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"Тоттенхэм" проиграл в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:38
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на выезде проиграл “Вулверхэмптону” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Адама Траоре.

“Вулверхэмптон”, набрав 27 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 45 очками остался на четвертой позиции.

“Вулверхэмптон” – “Тоттенхэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Траоре, 82 - 1:0

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Кастро, Сарабия (Матеус Кунья, 67), Лемина (Траоре, 46), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Моутинью, 67), Диего Коста (Хименес, 28), Нету (Коллинз, 46).

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро (Эмерсон, 81), Дэвис (Ришарлисон, 85), Лангле, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Кулусевски (Лукас Моура, 77), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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