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"Челси" прервал 5-матчевую серию без побед в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 15:33
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле обыграл “Лидс” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Уэсли Фофана.

Украинский форвард “аристократов” Михаил Мудрик остался в запасе.

“Челси” прервал серию из 5 матчей без побед и, набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 22 очками остался на 17-й позиции.

“Челси" – “Лидс” - 1:0 (0:0)
Гол: Фофана, 53 - 1:0

“Челси”: Аррисабалага, Кулибали, Бадьяшиль, Фофана, Чилуэлл, Лофтус-Чик (Чалоба, 84), Ковачич (Чуквуэмека, 75), Фернандес (Мадуэке, 84), Хавертц, Стерлинг (Закария, 68), Жоау Феликс (Галлахер, 68).

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Вебер, Кох, Фирпо, Адамс, Харрисон (Гринвуд, 80), Маккенни, Ааронсон (Фернандес, 68), Саммервилл, Рюттер (Ньонто, 68).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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