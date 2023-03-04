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"Арсенал" одержал феерическую победу над аутсайдером АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:28
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле обыграл “Борнмут” со счетом 3:2.

В начале встречи счет открыл Филип Билинг, а на 57-й минуте преимущество гостей увеличил Маркос Сенеси. Через несколько минут разрыв в счет сократил Томас Парти. На 70-й минуте счет сравнял Бен Уайт. Победу “канонирам” принес гол Риса Нелсона в компенсированное время.

“Арсенал”, набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 21 очком остался на последнем, 20-м месте.

“Арсенал" – “Борнмут” - 3:2 (0:1)
Голы: Биллинг, 1 - 0:1, Сенеси, 57 - 0:2, Парти, 62 - 1:2, Уайт, 70 - 2:2, Нелсон, 90+7 - 3:2

“Арсенал”: Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко, Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Джака, 84), Сака, Троссард (Смит-Роу, 22; Нелсон, 69), Мартинелли.

“Борнмут”: Нето, Смит, Стивенс, Сенеси, Мифем, Земура (Фредерикс, 64), Ротуэлл (Кук, 70), Биллинг, Уаттара (Кристи, 82), Соланке, Семеньо (Энтони, 64).

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Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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