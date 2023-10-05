Выездные победы. Аталанта победила Спортинг, Вест Хэм одолел Фрайбург

В первых матчах Лиги Европы в группе А встретились Фрайбург и Вест Хэм, а в группе D сыграли Спортинг и Аталанта.

Фрайбург - Вест Хэм - 1:2

Во втором туре встретились команды, которые одержали победы в первом туре. И этот матч лучше начал Вест Хэм. На восьмой минуте Лукас Пакета открыл счет с ассистом Джеррода Боуэна. До конца первого тайма ни одна из команд больше не забивала. После перерыва хозяева поля сразу сравняли счет. На 49-й минуте Роланд Шаллай отметился за Фрайбург.

Немецкая команда была опаснее во второй половине, однако победу смогла добыть Вест Хэм. На 66-й минуте Агерд вывел команду Мойеса вперед. Англичане смогли удержать минимальное преимущество и оформили вторую победу в Лиге Европы.

Спортинг - Аталанта - 1:2

В этой игре встретились лидеры группы D. Аталанта обеспечила себе хорошее преимущество в первом тайме. На 33-й минуте Джорджо Скальвини вывел итальянцев вперед, а ровно через десять минут Маттео Руджери удвоил преимущество команды Гасперинни.

После перерыва Спортинг не просто контролировал матч, но и создал невероятное количество моментов. Португальцы выпустили 14 ударов в сторону ворот и трижды ударили по воротам. Однако забили только раз. На 76-й минуте Виктор Дьокерш сократил отставание, но больше не удалось.

Аталанта набирает шесть очков после двух туров и однолично лидирует в группе D.