В Италии болельщики подожгли стадион своей же команды (видео)

После матча между футбольными клубами "Фоджа" и "Таранто" в Серии С (третьем по силе дивизионе Италии) болельщики первых подожгли стадион своей команды.

Как сообщает Sky Sports, возгорание произошло в секторе болельщиков гостевой команды.

По предварительным данным, стадион загорелся из-за дымовой шашки, из-за которой вспыхнули пластиковый материал сидений на трибунах.

По данным источника, никто не пострадал в результате происшествия.

Пресс-служба "Фоджи" уже выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.

В клубе заявили, что готовы сотрудничать с компетентными органами и провести расследование, чтобы установить личности причастных к преступлению.

Из-за пожара стадион “Фоджи” специалисты признали полностью непригодным для использования. Таким образом, из-за действий своих же болельщиков у команды пока нет места для проведения тренировок.

Встреча между "Таранто" и "Фоджей" прошла 3 сентября. Гости победили со счетом 2:0.