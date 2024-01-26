В Бельгии будет переигран матч из-за ошибки арбитра

Федерация футбола Бельгии решила назначить переигровку матча между Андерлехтом и Генком, сообщает Het Laatste Nieuws.

В матче 19 тура Чемпионата Бельгии случилась судейская ошибка. Игрок гостей Бриан Гейнен на 23-й минуте встречи не реализовал пенальти - его удар отразил Каспер Шмейхель. Ира Сор сыграл на добивании и открыл счет, однако арбитр отменил этот гол из-за преждевременного вбегания футболиста в штрафную площадку. Кроме этого, преждевременно вбежали в штрафную площадку и игроки Андерлехта Яри Версхарен и Марио Струйкенс.

Однако судьи после просмотра видеоповтора назначили свободный удар в пользу Андерлехта, а не указали, что Генк должен перебить 11-метровый удар. Судейский комитет назвал этот эпизод человеческой ошибкой и определил, что оснований для переигровки нет.

Генк подал апелляцию на это решение, а дисциплинарный совет Федерации футбола Бельгии принял ее и принял решение переиграть встречу.

"Судья действительно допустил ошибку в применении правил игры, что существенно повлияло на ход игры. Матч нужно переиграть, потому что счет все еще может измениться между временем, когда была совершена ошибка, и до конца матча, настолько, что очки, возможно, придется присуждать по-другому", - заявили в ФФБ.

В клубе Андерлехт уже заявили, что будут оспаривать это решение.