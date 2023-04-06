Украинский талант перешел в английский "Сандерленд"

Пресс-служба “Колоса” из Ковалевки на официальном сайте объявила о переходе нападающего Тимура Тутерова в “Сандерленд”.

Футболист достался английскому клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

17-летний Тутеров является воспитанником “Колоса”. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в юношеском чемпионате Украины и забил семь голов.

“Сандерленд”, набрав в 39 турах 54 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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