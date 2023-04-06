Главная Новости Украинский талант перешел в английский "Сандерленд"

Украинский талант перешел в английский "Сандерленд"

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: сайт "Колоса"/Автор неизвестен Фото: сайт "Колоса"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Колоса” из Ковалевки на официальном сайте объявила о переходе нападающего Тимура Тутерова в “Сандерленд”.

Футболист достался английскому клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

17-летний Тутеров является воспитанником “Колоса”. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в юношеском чемпионате Украины и забил семь голов.

“Сандерленд”, набрав в 39 турах 54 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Не пропустите: Мудрик - второй в списке худших трансферов "Челси" в этом сезоне.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Сандерленд Колос Ковалевка Премьер-лига Украина Премьер-лига Англия Чемпионшип Англия
Популярные новости
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:59 "Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:15 Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола 04 апр 2023, 17:06 Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен Новости футбола 04 апр 2023, 17:01 "Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен Новости футбола 04 апр 2023, 16:43 "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 6 апреля Новости футбола Сегодня, 16:42 Названа зарплата украинца Цыганкова в "Жироне" Новости футбола Сегодня, 16:30 ПСЖ определился с трансферной стратегией на лето Новости футбола Сегодня, 16:15 Вратарь сборной Аргентины Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл Новости футбола Сегодня, 15:55 "Лидс" выкупит у "Ювентуса" Маккенни, но с одним условием Новости футбола Сегодня, 15:42 "Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника сборной Англии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Арсенал" нацелился на защитника сборной Германии Новости футбола Сегодня, 15:15 Украинский талант перешел в английский "Сандерленд" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Роме" и "Лацио" грозит серьезное наказание Новости футбола Сегодня, 14:42 Мбаппе раскритиковал видео, которое создал ПСЖ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 07 апр 2023 Прогноз на матч Салернитана - Интер 7 апреля 2023 года Футбол 07 апр 2023 Прогноз на матч Милан - Эмполи 7 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Брайтон 8 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Челси 8 апреля 2023 года