EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Три клуба MLS интересуются экс-форвардом Ливерпуля

Три клуба MLS интересуются экс-форвардом Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 09:50
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Три клуба MLS интересуются экс-форвардом Ливерпуля Фото: twitter.com/tombogert / автор неизвестен

Бывший форвард Ливерпуля Дивок Ориги, который ныне на правах аренды с Милана выступает за Ноттингем Форрест, заинтересовал собой три клуба MLS.

По сообщению SkySports, интерес к 28-летнему бельгийцу выражают Лос-Анджелес, Цинциннати и Даллас. Игрок может остаться и в стане «лесником», так как арендное предложение предусматривает опцию выкупа.

С приходом Нуну Эшпириту Санту в конце декабря 2023 года игрок потерял место в составе и с Рождества не взял участия ни в одном матче Ноттингема.

В стане «лесников» Ориги провел девять матчей в АПЛ без результативных действий.

Более известен бельгиец по выступлениях за Ливерпуль, в который он пришел летом 2015 года. За семь лет в команде он сыграл 175 матчей, забил 41 гол и отдал 18 ассистов.

Transfermark tоценивает его в 5 миллионов евро.

Ранее возможное наказание для Ноттингем Форрест за нарушение финансового фейр-плей прокомментировал сам португальский наставник команды.

Популярные новости
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году Новости тенниса Сегодня, 14:37 Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году
Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open Новости тенниса Сегодня, 11:44 Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 11:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце Новости биатлона Сегодня, 10:01 Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций Новости баскетбола Сегодня, 16:34 ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 15:55 Наполи разгромил Фиорентину в полуфинале Суперкубка Италии Новости футбола Сегодня, 15:48 Аль-Хиляль определился, будет ли разрывать контракт с Неймаром Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:19 Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 15:11 Официально. Легенда Ливерпуля вернулся в Европу после Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:57 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Леся Цуренко – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Ирак – Япония прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Кабо-Верде – Мозамбик прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Вьетнам – Индонезия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Сенегал – Камерун прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Монако — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года