Три клуба MLS интересуются экс-форвардом Ливерпуля

Бывший форвард Ливерпуля Дивок Ориги, который ныне на правах аренды с Милана выступает за Ноттингем Форрест, заинтересовал собой три клуба MLS.

По сообщению SkySports, интерес к 28-летнему бельгийцу выражают Лос-Анджелес, Цинциннати и Даллас. Игрок может остаться и в стане «лесником», так как арендное предложение предусматривает опцию выкупа.

С приходом Нуну Эшпириту Санту в конце декабря 2023 года игрок потерял место в составе и с Рождества не взял участия ни в одном матче Ноттингема.

В стане «лесников» Ориги провел девять матчей в АПЛ без результативных действий.

Более известен бельгиец по выступлениях за Ливерпуль, в который он пришел летом 2015 года. За семь лет в команде он сыграл 175 матчей, забил 41 гол и отдал 18 ассистов.

Transfermark tоценивает его в 5 миллионов евро.

Ранее возможное наказание для Ноттингем Форрест за нарушение финансового фейр-плей прокомментировал сам португальский наставник команды.