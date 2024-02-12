Тренера могут попрощаться с должностями, тен Хаг хочет чемпиона мира. Daily Digest за 12 февраля

Первый рабочий день подарил нам в основном новости, связанные с возможными тренерскими отставками. Со всем и не только этим в традиционном дайджесте вам предлагает ознакомиться Dailysports.

Моуриньо может возглавить Баварию

После отставки из Ромы в январе 2024 года Жозе Моуриньо пребывает в поиске работы и вокруг «special one» появляется разная информация.

Так, по сообщению Кристиана Фалька из BILD, португалец нацелился на должность в Баварии. 61-летний специалист жаждет получить эту должность и уже начал готовиться на случай, если она станет доступной.

ПСЖ сделает Гимараиша трансферной целью на лето

Полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараиш привлек к себе внимание ПСЖ, который делает его своей главной трансферной целью на лето.

По сообщению французского эксперта Джонатана Джонсона, которого цитирует CaughtOffside, португалец идеально подходит под стиль Луиса Энрике, а парижане являются большьшим поклонником игрока.

Тен Хаг намерен пригласить Лаутаро Мартинеса

Несмотря на то, что приоритетной задачей Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно будет приглашение как минимум одного защитника, Эрик тен Хаг также нацелен и на усиление линии атаки.

По сообщению Fichajes, наставник «красных дьяволов» лично попросил руководство клуба оформить трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Сообщается, что аргентинец станет наставником для Расмуса Хойлунда.

Будущее Мойеса в Вест Хэме зависло в воздухе

В декабре Вест Хэм был готов продлить контракт со своим главным тренером Дэвидом Мойесом, но сейчас будущее специалиста зависло в воздухе.

По сообщению Daily Mail, 60-летний тренер уже согласовал новое трудовое соглашение до июня 2026 года, о чём заявлял он сам, но после стыдливого поражения от Арсенала со счётом 0:6 руководство «молотобойцев» хочет увидеть ответ на эту игру.

Барселона думает пригласить на должность тренера бывшего футболиста Реала

Барселона думает пригласить на пост главного тренера Байер Леверкузена Хаби Алонсо, сообщает Sport.es

Как информируют источники, каталонцам нравится его стиль тренерской работы. Барселона думает опередить Ливерпуль и Реал Мадрид и первыми предложить Хаби Алонсо в свой клуб. Сине-гранатовые понимают, что он бывший игрок Реал Мадрида, но "сливочным" пока тренер не нужен. Ливерпуль будет искать нового руководителя после ухода Клоппа.

Хави может попрощаться с должностью в Барселоне раньше, чем летом

Главный тренер Барселоны Хави заявил о своём уходе с должности по окончанию сезона, но отставка может случиться и раньше.

По сообщению As, возможное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи может означать конец приключений Хави на посту тренера Барселоны. Тогда его временным преемником станет исполняющий обязанности первого тренера резервной команды каталонцев Рафа Маркес.