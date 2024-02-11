Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки, Бавария не уволит Тухеля. Daily Digest за 11 февраля

Редакция Dailysports подготовила для вас ежедневный дайджест из главных спортивных новостей и событий за воскресенье, 11 февраля.

Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки

Сборная Кот-д`Ивуара выиграла домашний Кубок африканских наций. В финале была повержена Нигерия - 2:1. Победу хозяевам турнира принесли голы Франка Кессье и Себастьяна Алле. Слоны стали сильнейшей командой на континенте третий раз в своей истории.

Новый претендент на Энцо Фернандеса

Полузащитник Челси Энцо Фернандес всерьез рассматривает возможность перехода в другую команду. Как сообщает Sport.es, на аргентинца появился еще один претендент в лице каталонской Барселоны.

Самому игроку нравится идея перехода в Барселону. Он уже предложил свои услуги каталонскому клубу через своего агента, но источник отмечает, что сейчас такой трансфер маловероятен.

Неймар может вернуться в Сантос

Звездный бразильский футболист Неймар, который в настоящее время выступает за саудовский клуб Аль-Хиляль, был замечен на недавнем матче Сантоса против Коринтианса.

Позднее президент Сантоса Марсело Тейшейра подтвердил, что провел краткие переговоры с игроком и намекнул на возможность его возвращения в состав родного клуба.

ПСЖ предложил новый контракт Мбаппе

Из последних предложений ПСЖ стало известно, что клуб предложил Килиану Мбаппе новый контракт на два года с общими выплатами, которые приближаются к отметке в 150 миллионов евро за этот период. Испанская пресса сообщила, что Реал не в состоянии предложить что-то подобное из-за своей внутренней политики клуба.

Еще один кандидат на смену Хави

Барселона продолжает искать замену главному тренеру Хави, который покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Еще одним кандидатом, попавшим в шорт-лист Блаугранас, является наставник Спортинга Рубен Аморим, сообщает испанское издание Fichajes.net. В данном случае каталонский клуб может столкнуться с серьезным препятствием. Дело в том, что клаусула в соглашении Аморима составляет 30 миллионов евро, а его контракт со Спортингом недавно был продлен до 2026 года.

Реал потерял Беллингема на три недели

Лидер Реал Мадрид Джуд Беллингем травмировался в матче с Жироной. Официальный сайт “королевского клуба” сообщил, что сегодня британец прошел тесты. По их результатам стало известно, что у Джуда растяжение связок левой голени высокого уровня. Точные сроки возвращения клуб не анонсирует.

Однако по информации издания AS, Беллингем вернется на поле ориентировочно через три недели - ко второму матчу Лиги чемпионов УЕФА против РБ Лейпциг 6 марта.

Бавария не спешит увольнять Тухеля

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель, несмотря на неутешительные результаты в Бундеслиге, останется на своей должности. Об этом в своих соцсетях написал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство Баварии подтвердило, что не собирается увольнять главного тренера команды, несмотря на поражение от Байера. Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен подчеркнул, что Тухель остается на своем посту, и команда будет продолжать двигаться вперед несмотря на сложности.