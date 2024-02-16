Тренер Тоттенхэма отказался от приглашения в Ливерпуль

Заявленный уход Юргена Клоппа из Ливерпуля по окончанию сезона породил множество слухов по поводу того, кто возглавит «красных» летом. Некоторым из них уже приходится открещиваться от них.

Один из них – главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу, который, как передаёт Evening Standard, провел слишком мало времени в Лондоне, чтобы оставлять команду:

«Возможно, я вхожу в список претендентов, но я не думаю, что хочу что-то говорить об этом, потому что не думаю, что это когда-либо войдет в мое мозговое пространство, чтобы понять, какие у меня сейчас приоритеты в жизни и профессии. Ну, я только начинаю. Мне не просто так кажется - так и есть. Я здесь всего семь месяцев, так что это не требует объяснений.Я не раз говорил, что нам еще предстоит пройти долгий путь в плане футбола, в который мы хотим играть, команды, которой мы хотим стать, состава, который мы хотим иметь».

Ранее сообщалось о том, что главным претендентом на то, чтобы возглавить Ливерпуль, является наставник Байера Хаби Алонсо.