Ливерпуль или Бавария? Стало известно, к какому из клубов склоняется Хаби Алонсо

Все идет к тому, что главный тренер Байера Хаби Алонсо покинет Леверкузен и начнет работать в топ-клубе. Фаворитами в борьбе за испанского бывшего полузащитника считаются Ливерпуль и Бавария, за которые он играл ранее.

Однако, как сообщает инсайдер Санти Ауна, Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы летом принять предложение Ливерпуля.

Ранее Хаби Алонсо считался фаворитом на должность главного тренера Реала, но в итоге мадридский клуб продлил контракт с Карло Анчелотти.

Напомним, нынешний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп официально объявил, что покинет клуб после завершения текущего сезона.

Что касается Баварии, то руководство клуба серьезно раздумывает об отставке Томаса Тухеля в июне.

Напомним, Байер в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения в сезоне. С 55 очками в активе он лидирует в Бундеслиге.