Тренер Интер Майами высказался об особом интересе фанатов к Месси

Тренер "Интер Майами" Херардо Мартино обратил внимание на болельщиков, которые приходят на матчи команды только из-за присутствия аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Мартино отметил, что если бы Месси не был в составе "Интер Майами", то не было бы такого интереса к травмированным игрокам команды. Он отметил, что обычно его редко спрашивают о состоянии Грегора или Моты, так как все внимание сосредоточено на лучшем игроке в мире.

"Присутствие Месси может изменить подготовку соперника, поэтому не я хочу разглашать эту информацию, если есть возможность оставить ее в тайне.

Мне прекрасно понятно, что присутствие Месси является ключевым фактором для многих болельщиков, когда они решают, покупать билеты на матчи или нет. Однако важно понимать и сложность управления командой, если постоянно думать о пожеланиях и ожиданиях болельщиков, особенно учитывая большое количество матчей, которые команда проводит за короткий период времени", - сказал он.

Напомним, что Месси перебрался в США минувшим летом.