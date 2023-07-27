Трансфер еще одной экс-легенды "Барселоны" в "Интер Майами" сорвался

Легендарный уругвайский футболист Луис Суарес в ближайшее время не сможет перебраться в американский “Интер Майами”.

Как пишет ESPN нападающий бразильского “Гремио” останется в своей нынешней команде как минимум до конца текущего года.

Такое решение приняли в бразильском клубе. Там хотят, чтобы именитый форвард продолжал играть за них хотя бы до декабря.

В то же время сам 36-летний уругваец неоднократно говорил о желании перейти в американский клуб, где играют его бывшие партнеры по “Барселоне”, Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Ради воссоединения с этими футболистами Суарес даже согласился вернуть бразильца $10 миллионов своей заработной платы в обмен на то, что его отпустят прямо сейчас.

Суарес перешел в бразильский клуб в январе 2023 года в качестве свободного агента.

Его соглашение с “Гремио” рассчитано до декабря 2024 года. Всего в составе бразильской команды он провел 31 матч, в которых забил 16 голов.