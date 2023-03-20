"Тоттенхэм" определился с условием продажи Кейна

Лондонский “Тоттенхэм” может продать нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 115 миллионов евро. При этом вся сумма должна быть выплачена сразу, исключая любые рассрочки. При этом руководство “шпор” надеется, что продавать форварда не придется, а он согласится продлить контракт, который действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют “Манчестер Юнайтед”, “Реал” и “Бавария”. При этом немцы готовы подождать год, чтобы подписать англичанина бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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