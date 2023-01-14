"Тоттенхэм" может продать Кейна ради другого игрока

“Тоттенхэм” может продать нападающего Харри Кейна, чтобы получить средства на приобретение защитника “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиола, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб в данный момент не имеет достаточно средств, чтобы купить хорвата, так как он оценивается в 100-120 миллионов евро. Кроме того, контракт Кейна истекает летом 2024 года, поэтому следующее лето является последним шансом, чтобы заработать на нем. Интерес к форварду проявляют “Реал” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Вулверхэмптон".