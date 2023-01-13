Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Вулверхэмптон"

Полузащитник “Пари Сен-Жермен” и сборной Испании Пабло Сарабия близок к переходу в “Вулверхэмптон”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста пять миллионов евро плюс бонусы. Для завершения сделки игроку нужно пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 30-летний Сарабия провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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