Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и вышел в 1/4 финала Кубка Азии

Сборные Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов играли в 1/8 финала Кубка Азии-2023. Матч проходил в катарском Эр-Райане.

В первом тайме команда ОАЭ, подходившая к поединку в статусе фаворита, нанесла вдвое больше ударов чем соперник, но это не принесло ожидаемого результата. Напротив, ушли на перерыв в статусе лидера таджики. На 30-й минуте вперед свою команду вывел представитель иранского Персеполиса Вахдат Ханонов.

Во второй половине игры ОАЭ владел территориальным преимуществом, однако по-настоящему опасных моментов команда создала откровенно немного. И все-же номинальные гости смогли сравнять счет в компенсированное время и перевести игру в овертайм усилиями Аль-Хаммади.

В экстра таймах команды не смогли забить и победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти. Точнее 11-метровые исполняли таджики.

В четвертьфинале дебютант Кубка Азии сыграет против победителя пары Ирак - Иордания, которые свой матч сыграют завтра, 29 января.

Tajikistan 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 as they reach the Asian Cup quarter-finals after penalties🔥🇹🇯 pic.twitter.com/sRIyQWlzM6 — 433 (@433) January 28, 2024

Кубок Азии, 1/8 финала

Таджикистан - ОАЭ - 1:1, 5:3 по пенальти

Гол: Ханонов, 30 - Аль-Хаммади, 90+5