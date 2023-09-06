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Стартует квалификация ЧМ 2026. Аргентина защищает титул

Новости футбола Сегодня, 12:48
Стартует квалификация ЧМ 2026. Аргентина защищает титул Фото: theknockturnal.com / Автор неизвестен

В ночь с 6 на 7 сентября по европейскому времени стартует квалификационный этап Чемпионата мира 2026.

Финальная часть турнира состоится летом 2026 года сразу в трёх странах: Канаде, Мексике и Соединённых Штатах - их совместная заявка выиграла в голосовании принять ЧМ у Марокко. Для проведения матчей будет привлечены 3 стадиона в Мексике, 2 в Канаде и 11 в США.

Впервые в истории ЧМ в финальной части соревнования примут участие 48 национальных сборных, а не 32, как это было в Катаре. Это первое расширение Чемпионата мира с 1998 года.

Теперь в финальной части будет 12 групп по 4 команды в каждой, а в плей-офф выйдут сразу 32 сборные. Соответственно, увеличится общее количество игр (от 64 до 104), а одна сборная, которая выйдет в четвёрку лучших, проведёт не 7, а 8 матчей.

Вместе с расширением ЧМ возрастает и количество слотов, которые получает каждая конфедерация в финальной части турнира.

  • UEFA (Европа) - 16
  • CAF (Африка) - 9
  • AFC (Азия) - 8
  • CONMEBOL (Южная Америка) - 6
  • CONCACAF (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн) - 3+3 (три места автоматически получают хозяева ЧМ)
  • OFC (Океания) - 1
  • Плей-офф - 2

За две путёвки в плей-офф после проведения отборочного этапа будут бороться четыре команды из Азии, Африки, Океании, а также Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Первые матчи квалификации состоятся в Южной Америке в ночь с 6 на 7 сентября 2023. Также этой осенью начнётся квалификация в Азии и Африке. Весной 2024 стартует отбор в Северной, Центральной Америке и Карибском бассейне, а весной 2025 - в Европе. Отборочные игры, включая плей-офф, должны завершиться в марте 2026 года.

Всего в отборе на Чемпионат мира 2026 планируется участие 211 национальных сборных.

Напомним, что действующий чемпион мира - Аргентина. В декабре 2022 команда Лионеля Месси обыграла в финале Францию.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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