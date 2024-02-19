Словакия готова отпустить своего тренера в Наполи

Федерация футбола Словакии разрешила главному тренеру сборной страны Франческо Кальцоне начать работу с Наполи, сообщает Фабрицио Романо.

Если Кальцоне удастся договориться с Наполи, он будет совмещать работу в клубе со сборной Словакии как минимум до конца чемпионата Европы-2024. Сегодня Кальцоне и Наполи проведут последний раунд переговоров.

На посту главного тренера Наполи Кальцоне может сменить Вальтера Маццарри, который возглавил команду в ноябре 2023. Под руководством Маццарри чемпионы Италии выиграли только 6 из 17 матчей. После 24 туров Наполи занимает лишь девятое место в Серии А.

55-летний Кальцона ранее уже работал в Наполи в качестве ассистена Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри. Летом 2022 года он стал главным тренером сборной Словакии, которую вывел на Евро-2024.

На Евро-2024 сборная Словакии сыграет в одной группе против Бельгии, Румынии и победителя плей-офф в Лиге Б (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина или Украина).

Уже послезавтра, 21 февраля, Наполи сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.