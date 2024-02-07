Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций

Сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сражались за выход в финал Кубка африканских наций.

В первой 45-минутке команды не смогли порадовать собравшихся на стадионе в Абиджане зрителей голами. В конце тайма хозяева турнира создали два опасных момента, но ударам Себастьена Алле и Франка Кессье не хватило точности.

Во втором тайме команды боролись за инициативу, но Слоны выглядели острее. Еще один момент имел Кессье, но не смог переиграть голкипера гостей. На 65-й минуте ивуарийцы вышли вперед. Алле неуклюжим ударом перекинул Лионеля Мпасси: мяч предательски стукнулся об газон и изменив траекторию очутился в верхнем угол ворот голкипера.

Себастьен Десабр отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. Леопарды активизировались в нападении, но ожидаемого результата это не принесло. В итоге хозяева турнира идут дальше и получат шанс стать чемпионами Африки третий раз в своей истории.

В финале Кубка африканских наций Слоны сразятся с Нигерией, которая сегодня одолела ЮАР в серии послематчевых пенальти. Финальный матч КАН состоится в воскресенье, 11 февраля в Абиджане.

⌚ FULL-TIME!



Sebastian Haller snatches the victory for the Elephants with a superb second half volley! 💪#CIVRDC | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ynb8n71oJ3 — CAF (@CAF_Online) February 7, 2024

Кубок африканских наций, полуфинал

Кот-д'Ивуар - ДР Конго - 1:0

Гол: Алле, 65