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Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 16:58
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций

Сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сражались за выход в финал Кубка африканских наций.

В первой 45-минутке команды не смогли порадовать собравшихся на стадионе в Абиджане зрителей голами. В конце тайма хозяева турнира создали два опасных момента, но ударам Себастьена Алле и Франка Кессье не хватило точности.

Во втором тайме команды боролись за инициативу, но Слоны выглядели острее. Еще один момент имел Кессье, но не смог переиграть голкипера гостей. На 65-й минуте ивуарийцы вышли вперед. Алле неуклюжим ударом перекинул Лионеля Мпасси: мяч предательски стукнулся об газон и изменив траекторию очутился в верхнем угол ворот голкипера.

Себастьен Десабр отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. Леопарды активизировались в нападении, но ожидаемого результата это не принесло. В итоге хозяева турнира идут дальше и получат шанс стать чемпионами Африки третий раз в своей истории.

В финале Кубка африканских наций Слоны сразятся с Нигерией, которая сегодня одолела ЮАР в серии послематчевых пенальти. Финальный матч КАН состоится в воскресенье, 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций, полуфинал
Кот-д'Ивуар - ДР Конго - 1:0
Гол: Алле, 65

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