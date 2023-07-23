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Скандальный футболист киевского "Динамо" близок к переходу в "Сивасспор"

Новости футбола Сегодня, 10:15
Скандальный футболист киевского "Динамо" близок к переходу в "Сивасспор" Фото: инстаграм Жерсона Родригеша/Автор неизвестен

Турецкий “Сивасспор” близок к приобретению вингера киевского “Динамо” и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша, сообщает Cumhuriyet.

“Мы ведем переговоры по трансферу Жерсона Родригеша из киевского ”Динамо". Мы находимся на завершающей стадии трансфера", - сказал вице-президент “Сивасспора” Гекхан Карагель.

28-летний Родригеш выступает за “Динамо” с 2019 года. Он перешел в украинский клуб из японского клуба “Джубило Ивата”. Сумма трансфера составила два миллиона евро. Всего за “Динамо” он провел 53 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Родригеш неоднократно нарушал спортивный режим после переезда в Киев. В связи с этим руководством киевлян отдавало игрока в аренду в “Анкарагюджю”, “Труа”, “Эюпспор” и “Аль-Вахда”. Контракт игрока с “Динамо” действует до лета 2024 года.

Родригеш с 2017 года играет за сборную Люксембурга. Всего за люксембургскую национальную команду он провел 54 матча, забил 16 голов и отдал пять результативных передач, а также получил 13 желтых и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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