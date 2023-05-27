Руководство "Баварии" отправлено в отставку

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила об увольнении генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

На решение совета директоров о расставании со специалистами не повлиял тот факт, что “Бавария” стала чемпионом Германии.

Напомним, что несколько месяцев назад Кан и Салихамиджич отправили в отставку с поста главного тренера Юлиана Нагельсманна и назначили вместо него Томаса Тухеля. В итоге “Бавария” вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

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