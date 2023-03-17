Ротань довызвал одного футболиста в сборную Украину

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду защитника “Александрии” Дениса Мирошниченко, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Ранее стало известно, что из-за травм сборной Украины не помогут травмированные игроки “Шахтера” - защитник Ефим Конопля и полузащитник Александр Зубков.

26 марта Украина проведет выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Англии.

28-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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