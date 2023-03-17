Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские отборочные матчи Евро-2024

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил список из 26 футболистов, которые примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со сборными Лихтенштейна и Люксембурга.

Стоит отметить, что в команду вызван 38-летний нападающий Криштиану Роналду.

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу ("Бавария"), Данилу Перейра (ПСЖ), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Диогу Лейте ("Унион"), Нуну Мендеш (ПСЖ) и Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон"), Отавио ("Порту"), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан") и Диогу Жота ("Ливерпуль").

Матч Португалия - Лихтенштейн состоится 23 марта. Поединок Люксембург - Португалия пройдет 26 марта.

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