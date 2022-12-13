Российский бизнесмен продал "Борнмут"

Российский бизнесмен Максим Дёмин продал акции английского клуба “Борнмут”.

Теперь 50,1% акций находятся в собственности американской компании Cannae Holdings Inc, а президентом клуба стал Билл Фоули.

Интересно, что бизнесмен также является основателем и владельцем хоккейного клуба “Вегас Голден Найтс”.

В “Борнмуте” он собирается вложить деньги в первую команду и академию, а также построить тренировочный центр.