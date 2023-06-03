"Реал" объявил об уходе двух опытных игроков

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Марко Асенсио и нападающего Мариано Диаса.

Контракты обоих игроков с клубом истекают в конце июня и стороны приняли решение не продлевать соглашения. Таким образом, футболисты смогут перейти в другой клуб бесплатно.

27-летний Асенсио выступал за “Реал” с 2015 года. Всего он провел за клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

29-летний Диас выступал за “Реал” с 2012 по 2017 год, а также с 2018 года. Всего он провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три голевые передачи. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

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