"Реал" надеется избавиться от самого дорого игрока в своей истории

Мадридский “Реал” хочет расстаться с бельгийским нападающим Эденом Азаром в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист отказывается уходить, так как его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Бельгиец получает в Мадриде 28 миллионов евро до уплаты налогов. Таким образом, каждая минута игрового времени 32-летнего Азара в этом сезоне обошлась “Реалу” в 70 тысяч евро.

Азар перешел в “Реал” летом 2019 года из “Челси”. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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