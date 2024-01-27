Реал добыл волевую победу над Лас-Пальмасом и вышел на первую строчку Ла Лиги

Реал приехал в гости к Лас-Пальмасу на матч 22-го тура испанской Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти выиграла четыре последних поединка в чемпионате и была настроена продолжить победную серию, чтобы, хотя бы на время, сместить Жирону с первой строчки.

В первом тайме Сливочные владели незначительным игровым преимуществом и создали несколько неплохих моментов для взятия ворот, но пробить голкипера хозяев поля не смогли.

Вторая половина встречи началась не по сценарию команды Анчелотти. На 53-й минуте хозяева вышли вперед усилиями Хавьера Муньоса. Королевский клуб отыгрался сравнительно быстро: спустя 12 минут Винисиус Жуниор эффектно пробил после передачи Эдуардо Камавинги, восстановив равновесие на табло.

Гости ожидаемо усилили натиск на защиту желто-синих, однако до по-настоящему опасных моментов длительное время не доходило. За шесть минут до конца основного времени Тони Кросс выполнил точную подачу с углового на Чуамени, тот головой пробил точно в угол ворот Альваро Вальеса, принеся своей команде такую нужную победу.

Таким, образом Реал обошел Жирону в таблице Ла Лиги, но каталонцы свой матч 22-го тура сыграют завтра, 28 января. При этом мадридская команда лидирует в чемпионате по “потерянным очкам”.

Ла Лига, 22-й тур

Лас-Пальмас - Реал - 1:2

Голы: Муньос, 53 - Винисиус, 65, Чуамени, 84