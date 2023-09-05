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Рамос отклонил предложение клуба из АПЛ

Новости футбола Сегодня, 09:44
Рамос отклонил предложение клуба из АПЛ Рамос отклонил предложение клуба из АПЛ

В этом трансферном окне Рамос отклонил предложение от Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.

Летом этого года центральный защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан получил травму и не смог начать новый сезон АПЛ. Из-за этого "дьяволы" решили обратиться к испанскому игроку Серхио Рамосу, находившемуся в статусе свободного агента. 37-летнему футболисту предложили годовалый контракт с зарплатой в 73 тысячи фунтов стерлингов в неделю.

Однако Серхио сразу отверг это предложение. Манчестер Юнайтед очень расстроил тот факт, что испанец недолго думая отказался подписывать контракт с их клубом.

Напомним, что Серхио Рамос не продлил контракт с ПСЖ после завершения сезона 2022-2023 годов. У испанца было несколько вариантов для продолжения карьеры. Один из таких был клуб из Саудовской Аравии - Аль-Иттихад. Как стало известно, они предлагали центральному защитнику 17,1 миллиона фунтов стерлингов в год. Кроме того, им интересовались клубы из Турции.

Однако Серхио Рамос выбрал клуб, где начинал свою профессиональную карьеру и через 18 лет вернулся в Севилью, подписав контракт на год.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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