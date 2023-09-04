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Серхио Рамос вернулся в Севилью

Новости футбола Сегодня, 13:00
Серхио Рамос вернулся в Севилью Серхио Рамос вернулся в Севилью

Серхио Рамос возвращается в Севилью через 18 лет, сообщили на сайте клуба.

37-летний футболист подписал годовалый контракт с командой, где начинал профессиональную карьеру. Он возвращается в Севилью через 18 лет. Он является питомцем этого клуба и в сезоне 2003-2004 Серхиов впервые появился на футбольном поле именно в составе севильцев. Рамос провел два сезона с 2003 по 2005 год, сыграв 49 матчей и забив два гола. Затем перебрался в состояние Реал Мадрида. С 2005 по 2021 год он защищал цвета "королевского клуба". Летом 2021 года перешел в ПСЖ, где провел два сезона. Рамос на правах свободного агента подписал контракт с Севилией. Хотя напомним, что Рамосом интересовались представители Турции и Саудовской Аравии. Футбольный клуб Аль-Иттихад предлагал контракт испанцу на два года.

За свою карьеру он выиграл все возможные трофеи. Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов становился чемпионом Испании и Франции. Севилья не только подписала Рамоса на правах свободного агента, но и сможет заявить его на групповой этап Лиги чемпионов как своего питомца.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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