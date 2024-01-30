ПСВ настроен выкупить защитника Барселоны

Фланговый защитник Серджиньо Дест, права на которого принадлежат Барселоне, останется в ПСВ после завершения текущего сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, эйндховенцы выкупят контракт футболиста сборной США у Барселоны за 10 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве опции выкупа в арендном соглашении между клубами. В ПСВ впечатлены продуктивностью Деста и готовы потратить такие деньги.

В 24 матчах текущего сезона Дест отметился 1 голом и 5 ассистами.

В минувшем сезоне Барселона отдавала 23-летнего американца в аренду Милану, но он не сумел проявить себя в итальянском клубе.

ПСВ доминирует в текущем сезоне чемпионата Нидерландов. Команда Петера Боса выиграла 18 матчей из 19 и 1 раз сыграла вничью.