ПСВ настроен выкупить защитника Барселоны
Новости футбола Сегодня, 08:00
ПСВ настроен выкупить защитника Барселоны
Фланговый защитник Серджиньо Дест, права на которого принадлежат Барселоне, останется в ПСВ после завершения текущего сезона.
Как сообщает Mundo Deportivo, эйндховенцы выкупят контракт футболиста сборной США у Барселоны за 10 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве опции выкупа в арендном соглашении между клубами. В ПСВ впечатлены продуктивностью Деста и готовы потратить такие деньги.
В 24 матчах текущего сезона Дест отметился 1 голом и 5 ассистами.
В минувшем сезоне Барселона отдавала 23-летнего американца в аренду Милану, но он не сумел проявить себя в итальянском клубе.
ПСВ доминирует в текущем сезоне чемпионата Нидерландов. Команда Петера Боса выиграла 18 матчей из 19 и 1 раз сыграла вничью.
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