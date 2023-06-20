Победы Португалии и Бельгии: результаты отбора Евро-2024 от 20 июня

20 июня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Стоит отметить победы Португалии, Бельгии и Норвегии над Исландией, Эстонией и Кипра, а также сенсационное поражение Польши от Молдовы.

Группа А

Норвегия – Кипр - 3:1 (1:0)

Голы: Сольбаккен, 12 - 1:0, Холанд, 56 (с пенальти) - 2:0, Холанд, 60 - 3:0, Кастанос, 90 - 3:1

Положение команд: Шотландия - 9 (3), Грузия - 4 (2), Норвегия - 4 (4), Испания - 3 (2), Кипр - 0 (3).

Группа Е

Молдова – Польша - 3:2 (0:2)

Голы: Милик, 12 - 0:1, Левандовски, 34 - 0:2, Николэеску, 48 - 1:2, Николэеску, 79 - 2:2, Бабогло, 85 - 3:2

Фарерские острова – Албания - 1:3 (1:1)

Голы: Байрами, 20 - 0:1, Фэре, 45 - 1:1, Аслани, 51 - 1:2, Мучи, 90 - 1:3

Положение команд: Чехия - 7 (3), Албания - 6 (3), Молдова - 5 (4), Польша - 3 (3), Фарерские острова - 1 (3).

Группа F

Австрия – Швеция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Баумгартнер, 81 - 1:0, Баумгартнер, 89 - 2:0

Эстония – Бельгия - 0:3 (0:2)

Голы: Лукаку, 37 - 0:1, Лукаку, 40 - 0:2, Бакайоко, 90 - 0:3

Положение команд: Австрия - 10 (4), Бельгия - 7 (3), Швеция - 3 (3), Эстония, Азербайджан - 1 (3).

Группа G

Венгрия – Литва 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Варга, 32 - 1:0, Шаллаи, 83 - 2:0

Болгария – Сербия - 1:1 (0:0)

Голы: Десподов, 47 - 1:0, Лазович, 90+6 - 1:1

Положение команд: Венгрия, Сербия - 7 (3), Черногория - 4 (3), Болгария - 2 (4), Литва - 1 (3).

Группа J

Исландия – Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Роналду, 89 - 0:1

Лихтенштейн – Словакия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Вавро, 45 - 0:1

Босния и Герцеговина – Люксембург - 0:2 (0:1)

Голы: Санчес, 4 - 0:1, Синани, 74 - 0:2

Положение команд: Португалия - 12 (10), Словакия - 10 (4), Люксембург - 7 (4), Босния и Герцеговина, Исландия - 3 (4), Лихтенштейн - 0 (4).