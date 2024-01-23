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Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии

Новости футбола Сегодня, 12:05
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии Фото: https://twitter.com/afcasiancup

В заключительном туре группы С на Кубке Азии Иран сыграл против Объединенных Арабских Эмиратов, а Палестина против Гонконга.

Иран - ОАЭ - 2:1

Иранцы уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому этот матч уже не имел турнирного значения для них. Однако, они все равно провели очень яркий первый тайм. Иран смог создать несколько возможностей, некоторые из них завершились голом. На 26-й минуте Мехди Тареми открыл счет в матче, а через восемь минут иранцы уже удвоили преимущество. После просмотра ВАР, арбитры отменили его.

Во втором тайме Мехди Тареми таки смог удвоить преимущество Ирана, оформив дубль. ОАЭ после этого начал немного больше атаковать и выравнивать игру. В компенсированное время они сократили отставание, но не смогли сделать большего.

Иран победил 2:1, набрал девять очков и с первого места вышел в плей-офф. ОАЭ имеет четыре очка и занимает второе место в группе С.

Гонконг - Палестина - 0:3

Уже на 12-й минуте Палестина открыла счет, благодаря голу Одая Даббаг. В начале второго тайма палестинцы удвоили преимущество. Произошло это на 48-й минуте, мяч в свой актив записал Аль-Куанбар. Точку в матче поставил Одая Даббаг, который на 60-й минуте оформил дубль.

Палестина громит Гонконг 3:0, набирает четыре очка, но по дополнительным показателям занимает третье место.

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