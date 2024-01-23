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Определился первый финалист Carabao Cup

Новости футбола Сегодня, 16:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Определился первый финалист Carabao Cup Определился первый финалист Carabao Cup

Прошел второй полуфинальный матч Carabao Cup между Челси и Мидлсбро. Игра состоялась во вторник, 23 января, в Лондоне.

Челси решил все вопросы относительно победителя матча и финалиста, уже в первом тайме. Автогол Хаусона на 15-й минуте начал разгром от "синих". В первые 45 минут голами отметились - Энцо Фернендес, Аксель Дисаси и Коул Палмер. На перерыв команды ушли при счете 4:0.

Во второй половине Челси не остановились. Коул Палмер оформил дубль, забив на 77-й минуте, а через четыре минуты счет вообще стал 6:0. Мадуэке также не обошелся без гола в этой игре. Мидлсбро смог забить в ответ один мяч уже под занавес матча, Морган Роджерс записал голевой удар в актив.

Челси громит Мидлсбро со счетом 6:1 в этой игре и по сумме двух матчей - 6:2. Таким образом, команда Почеттино выходит в финал EFL Cup.

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