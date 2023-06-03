Определился обладатель Кубка Германии

В финальном матче Кубка Германии “РБ Лейпциг” обыграл “Айнтрахт” со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победу “быками” принесли голы Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи.

“РБ Лейцпиг” стал обладателем Кубка Германии во второй раз в своей истории. Впервые клуб завоевал трофей в прошлом году.

“РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” - 2:0 (0:0)

Голы: Нкунку, 71 - 1:0, Собослаи, 85 - 2:0

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер, Ольмо, Айдара (Шлагер, 78), Собослаи, Вернер (Поульсен, 61), Нкунку.

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Ндика, Тута, Хасебе (Борре, 78), Макс (Ленц, 78), Эбимбе, Гетце, Роде (Линдстрем, 70), Соу, Камада, Коло-Муани.

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